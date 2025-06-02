شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سؤالًا مهمًا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق 15 يونيو الجاري، بمراجعة المواد الدراسية وحل امتحانات السنوات السابقة والاطلاع على أسئلة وتدريبات متنوعة تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المناهج الدراسية والتدريب على أسئلة الامتحانات.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365”، في السطور التالية عددًا من الأسئلة في مادة الفيزياء، يستطيع طلاب الشعبة العلمية من خلالها التدريب على أسئلة الامتحانات الموضوعية والمقالية والاطلاع على أفكارها، وذلك من إعداد إيهاب المصري أستاذ الفيزياء.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة بالامتحانات، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.