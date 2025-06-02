شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات منها الدراسات الاجتماعية لطلبة محافظة المنيا والعلوم فى قنا، وبعض المحافظات الأخرى، حيث شددت المديريات التعليمية على تتبع الأسئلة المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.



ونبهت المديريات التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات التالية:

- التنبيه على الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامهما وقبل تسجيل البيانات الخاصة به على المكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الاجابة.

- توجيه الطالب بأنه مسئول عن تسليم كراسة البوكليت الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخاليه من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات مثل تمزيق الكراسة أو قطع ورقة منها أو غير ذلك ويلغى امتحانه إذا لم يسلمها يداً بيد.

- عدم كتابة الطلاب لأسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أيه علامة لورقة الاجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك بطاقات أرقام الجلوس داخل الكراسة.

- عدم خروج الطالب إلا بعد تأكد الملاحظين من سلامة كراسة البوكليت الخاصة بالطالب وأنها خالية من أي مخالفة من المنصوص عليها في التعليمات.

- عدم السماح للطالب بنزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة البوكليت أو العبث بها حتى لا يتعرض الطالب المخالف لإلغاء امتحانه في هذه المادة. السماح للطالب بوقته كاملا حتى لو تم مد الوقت له مع التشديد على عدم توتر الطالب.



