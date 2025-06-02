شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد ليلي ساحر.. مشعر منى يتزين استعدادا لاستقبال الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

هنا مشعر منى، في مشهد جوي ليلي يخطف الأنظار، وقد اكتست أنواره استعدادًا لاستقبال حشود ضيوف الرحمن، تبرز الصور جمال المكان وسكينة الأجواء قبيل قدوم الحجاج، حيث تتناغم المشاهد الروحانية مع مظاهر التنظيم الدقيقة، في لوحة تعكس عظمة المناسبة وجهود من يقفون وراءها.

بعثة حج القرعة المصرية واصلت تجهيزاتها اللوجستية والخدمية على مدار الساعة في منى، بعد أن كانت قد أتمّت إعداد مخيمات مميزة في مشعر عرفات، مكيفة بالكامل وقريبة من مسجد نمرة، لتسهيل أداء المناسك. كما وفّرت أتوبيسات حديثة ومكيّفة لنقل الحجاج بين المشاعر في سلاسة وأمان.

جهود البعثة لم تقتصر على النقل والإقامة فقط، بل امتدت لتشمل توفير وجبات جافة وعصائر ومياه مبردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وتخصيص فرق ميدانية لمساعدة كبار السن والحالات الإنسانية. كما تم توزيع أطباء في كافة مواقع الحجاج لمتابعة حالتهم الصحية على مدار اليوم، مع وجود علماء دين لتقديم الإرشاد وشرح مناسك الحج بشكل مبسط.

ويشرف على كل هذه التحركات غرفة عمليات مركزية تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما يسهم في سرعة الاستجابة لأي طارئ وضمان راحة الحجاج في كل مرحلة من رحلتهم الإيمانية.



مشعر منى



مشعر منى



مشعر منى



مشعر منى