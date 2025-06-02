شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى السعودية استعدادًا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مدير عام الجوازات في المملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج القادمين من خارج البلاد بلغ حتى الآن مليونًا و475 ألفًا و230 حاجًا، في مؤشر على اقتراب ذروة موسم الحج لهذا العام. وتواصل المملكة استقبال أفواج ضيوف الرحمن عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية وسط منظومة خدمية متكاملة تهدف لتسهيل إجراءات الدخول وضمان انسيابية الحركة.

وتبذل الجهات السعودية جهودًا ضخمة في تنظيم حركة الحشود وتأمين الخدمات الطبية والإرشادية، بالتوازي مع اعتماد تقنيات حديثة لتيسير أداء المناسك وسط ظروف آمنة ومنظمة.

في السياق ذاته، تواصل بعثة حج القرعة المصرية تنفيذ خطتها الشاملة لخدمة الحجاج المصريين، حيث تم توفير مخيمات مميزة ومكيفة في مشعر عرفات، تقع على مسافة قصيرة من مسجد نمرة، مما يمنح الحجاج سهولة الوصول إلى موقع خطبة عرفة والصلاة فيه.

كما تم تجهيز مخيمات مماثلة في مشعر منى، وتوفير حافلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، إلى جانب فرق طبية للكشف ومتابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل يومي. وتم تخصيص فرق لمساعدة الحالات الإنسانية، مع توزيع وجبات جافة ومياه وعصائر باردة لمواجهة حرارة الطقس.

وتعتمد البعثة في إدارة أعمالها على غرفة عمليات مركزية مدعومة بأنظمة رقمية، تتيح سرعة التواصل والاستجابة لأي طارئ، إلى جانب وجود علماء من وزارة الأوقاف لتقديم الإرشاد الديني وشرح المناسك بما يضمن لحجاج القرعة تجربة حج منظمة .