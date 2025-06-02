شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تداولت جروبات الغش الالكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة بعد بدء اللجنة الامتحانية، كما تم نشر الإجابات للأسئلة المتداولة.

وتعقد الاختبارات وفق نظام البوكليت بواقع 4 نماذج امتحانية متفقة فى عدد الأسئلة ومواصفة الاختبار على مستوى كل محافظة ومختلفة فى ترتيب جزئيات الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية على أن البوكليت يهدف لتقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها ويوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة ويتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة كما يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط و يمكن من خلاله بسهولة اثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.

وأوضحت المديريات، أنه تعتمد امتحانات الشهادة الإعدادية على نظامين الفصلين الدراسيين حيث أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول والثانى تؤهله لتنسيق المرحلة الثانوية والمدارس الفنية بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى باجمالى 280 درجة للعام الدراسي بأكمله.