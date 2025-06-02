شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الأوكرانى: دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

قال مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: دمرنا 13 طائرة روسية وألحقنا أضرارا بعدد كبير منها في هجوم على القواعد الجوية داخل روسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنتائج العملية، مؤكدًا أنها استغرقت عامًا وستة أشهر وتسعة أيام من بداية التخطيط، استخدم خلالها 117 مسيرة، لافتًا إلى أن المشاركين تم سحبهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب.