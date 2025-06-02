شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مجازر محافظة الجيزة للمواطنين بالمجان أيام العيد.. اعرف العناوين والان مع تفاصيل الخبر

قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بجميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجهًا مدير مديرية الطب البيطرى بالتجهيز الكامل لكل المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين المجازر المقرر فتحها بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.

- مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.

- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشدّد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري، بضرورة تشكيل لجان للمرور الدوري على المجازر لضمان جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، ورصد أية حالات لتداول الجلود دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على البيئة.