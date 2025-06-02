شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الشهر، وتفاعلها الإيجابي والفعّال مع المواطنين، ودورها المهم في رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة بالتعاون مع الجهات المعنية، مُشددًا على ضرورة تقديم الخدمات الصحية على النحو المنشود لمواطني المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وبناءً عليه، أوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة حرصت خلال شهر مايو الماضي على الاستجابة الفعّالة للمواطنين من مختلف المحافظات؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1142 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل معها والاستجابة لها على نحو سريع ووفقًا لظروف كل حالة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 198 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 68 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 47 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار 26 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 138 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر مايو.

واستكمالًا لجهود اللجنة حول توفير الرعاية الطبية المثلى، أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 57 حالة خلال مايو الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3460 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحيرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.