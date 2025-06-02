شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسلمى مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السيد الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي نستلهم منه القيم الإسلامية السامية التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق ما نتطلع إليه من آمال وطموحات من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها الأبي العظيم.. أدعو الله "تعالي" أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير..عيد سعيد".