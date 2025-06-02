شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الدرونز والإمداد الجوى الطبى لأول مرة فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدخال الطائرات المسيّرة (الدرونز) والطائرات العمودية ضمن منظومة الإمداد الطبي خلال موسم الحج لهذا العام.

ويأتي هذا التطور اللافت في إطار سعي الجهات المعنية لتسريع عمليات الدعم والإسعاف في حالات الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية للحشود في وقت قياسي، خاصة في ظل الكثافة البشرية الهائلة التي يشهدها موسم الحج سنويًا.

وتعمل الدرونز على إيصال المستلزمات الطبية إلى نقاط محددة بدقة عالية، بينما تُستخدم الطائرات العمودية في نقل الفرق الطبية والمعدات إلى مواقع يصعب الوصول إليها برًا، وهو ما يُسهم في تقليص زمن الاستجابة وإنقاذ الأرواح.

وتواصل بعثة حج القرعة المصرية جهودها لضمان راحة وأمان الحجاج، حيث تم توفير مخيمات مكيفة بمشعر عرفات قريبة من مسجد نمرة، مع توفير فرق متخصصة لمساعدة الحالات الإنسانية، ووجبات جافة وعصائر ومياه لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كما جهزت البعثة مخيمات متكاملة في مشعر منى، مع تخصيص أطباء لمتابعة الحالات الصحية، وتوفير علماء دين لإرشاد الحجاج وشرح المناسك، إلى جانب حافلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر. وتعتمد البعثة على غرفة عمليات رقمية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج بدقة، ضمن استراتيجية شاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان موسم حج منظم وآمن.



الدرونز والإمداد الجوي الطبي (1)