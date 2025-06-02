شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل فريق من النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، التحقيقات مع مسئولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر، والمسئولين عن قصور ثقافة الأقصر والطفل، وذلك عقب إحالة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كل المسئولين عن المخالفات التي رصدها في جولته يوم أمس برفقة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، للتحقيق أمام النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم في تلك المخالفات.

ويقوم فريق النيابة الإدارية بالاستماع لأقوال كل من، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، بسبب مخالفات جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، بجانب بعض القصور في تطويرات قصر ثقافة الأقصر.

وكان قد انفرد ”الخليج 365” بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر في منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصري ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى إثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.



الغرف بها نتائج الرديم من الحفر داخل قصر الثقافة



حفرة التنقيب داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر