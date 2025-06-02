شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. بدء تسليم خطابات ندب رؤساء اللجان والمراقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو الجارى، تسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.

تنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.