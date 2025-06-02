شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا على بعض المناطق، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.