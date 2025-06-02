شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يوما على امتحانات الثانوية العامة.. نصائح للطلاب للتعامل مع ورقة الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

باق قرابة 12 يوما على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ 15 يونيو المقبل، نقدم فى التقرير التالى نصائح هامة للطلاب للتعامل مع ورقة الإجابة والأسئلة داخل اللجنة:

- كتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة

- اختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة، حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

- تظليل الدائرة الصحيحة فقط بالقلم الجاف الأزرق.

- يجب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال من الأسئلة الاختبارية.

- فى حالة الرغبة فى تظليل دائرة أخرى يجب وضع علامة إكس على الإجابة الأولى وتظليل الدائرة الثانية.

- ابدا بالإجابة عن الأسئلة السهلة حفاظا على وقت الإجابة والامتحان.

- اى إجابة يتم تدوينها داخل كراسة الأسئلة يجب نقلها إلى كراسة الإجابة لأنه لا يتم تصحيح كراسة الأسئلة.

- يجب الالتزام بالهدوء والابتعاد عن الغش بامتحانات الثانوية العامة أو حيازة المحمول حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه ورسوبه.

- الإجابة عن الأسئلة الاختيارية يكون فى البابل شيت أما الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة بيضاء مخصصة لهذه الأسئلة.

تنطلق امتحانات بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد جاء كالتالى: يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.