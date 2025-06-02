شكرا لقرائتكم خبر عن 68% من القراء يؤيدون تكثيف حملات وزارة الزراعة لمواجهة ذبح الأضاحى خارج المجازر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات وزارة الزراعة لمواجهة ذبح الأضاحى خارج المجازر؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات وزارة الزراعة لمواجهة ذبح الأضاحى خارج المجازر. وأيد 68% من القراء تكثيف حملات وزارة الزراعة لمواجهة ذبح الأضاحى خارج المجازر، بينما عارض 32% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاااااااااااااااااااااااع

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