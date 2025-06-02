شكرا لقرائتكم خبر عن امتحن من غير قلق.. 30 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة، تتناول فيها أبرز الموضوعات التي تكررت في الامتحانات، مثل الصخور، المعادن، التربة، الزلازل والبراكين، إضافة إلى موضوعات البيئة والتلوث.

تتضمن المراجعة شرحًا مبسطًا للرسومات التوضيحية والأسئلة المقالية، مع تدريبات متنوعة وأسئلة اختياري تغطي كل أجزاء المنهج، إلى جانب نماذج إجابة نموذجية مصحوبة بتعليقات إرشادية.

ويحرص ”الخليج 365” من خلال هذه الخدمة على تقديم مراجعة ليلة الامتحان في صورة مركزة وسهلة الفهم، تساعد الطالب على تثبيت المعلومات بسرعة وتحقيق أفضل أداء ممكن.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الجيولوجيا للعام الدراسي 2025 سيأتي من المنهج المقرر بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية، والتي تُراعي التوازن بين مستويات الأسئلة المختلفة.