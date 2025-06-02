شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للمزارعين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

حدد مركز البحوث الزراعية عددا من العمليات الزراعية المختلفة لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، والموجات الحارة خلال فصل الصيف، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الزراعة بتكثيف حملات التوعية للمزارعين.

تجنب زراعة أو شتل المحاصيل المختلفة والفاكهة أثناء هذه الموجة الحارة فقد يكون من المناسب ‏الزراعة بعد انقضاء هذه ‏الموجة الحرارية وهذا تجنبا لموت الشتلات أو البادرات حديثة الإنبات.‏

الامتناع عن رش المبيدات وخاصة الجهازية أو التعفير بالكبريت أثناء الموجات الحارة.‏

‏ الامتناع عن استخدام منظمات ومحفزات النمو خلال فترات الموجة الحارة.‏

لا يجب ضم أو دراس أو تقليع محاصيل أثناء الفترات الحرارية المرتفعة وإن كان لا بد من إجراء ‏مثل هذه العمليات ‏الزراعية فيجب وضع المحصول فى منطقة مظللة، وألا يكون ذلك فى فترات ‏النهار أثناء ارتفاع درجات الحرارة.‏

العناية بالعمليات التسميدية و عدم المبالغة في استخدام الأسمدة حتى لا تزيد من عبأ الإجهاد على ‏النباتات برفع ملوحة ‏محلول التربة بمنطقة الجذور.‏

يجب الابتعاد عن خلط المبيدات والتركيبات غير المدروسة وغير الموصى بها من قبل الجهات ‏المعنية حتى لا يتعرض ‏النبات لإجهاد مضاعف.‏

المرور المستمر خلال هذه الفترة لملاحظة التعداد الحشرى بالحقل واى اصابات فطرية فهذه ‏الموجات قد تكون محفزة ‏لظهور بعض الامراض الحشرة والفطرية بشكل اكبر خاصة مع عدم الاعتناء بالرى ‏وارتفاع الرطوبة حول النبات.‏

العروات المزروعة تحت الصوب وداخل الانفاق والمشاتل يجب العناية بعمليات التهوية.‏