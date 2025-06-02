شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة ورقة الامتحان.. 40 سؤالا لن يخرج عنها امتحان علم النفس للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تتضمن ملخصًا شاملًا لجميع النظريات النفسية والاجتماعية، وأهم المفاهيم التي تدور حول السلوك الإنساني والتفاعل الاجتماعي.

وتركز المراجعة على الأسئلة المتوقعة وتحليل نمط الامتحانات السابقة، مع تقديم إجابات نموذجية تساعد الطالب على تنظيم أفكاره وصياغة الإجابة بطريقة علمية.

ويقدم ”الخليج 365” هذه المراجعة في إطار دعمه المستمر للعملية التعليمية، وتقديم محتوى يساعد الطلاب على اجتياز الامتحان بثقة واستيعاب شامل للمادة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان علم النفس والاجتماع للعام الدراسي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الرسمية، والتي تراعي تنوع مستويات الأسئلة، وتسمح للطالب بإبراز قدراته في الفهم والاستيعاب والتطبيق.