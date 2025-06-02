شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسفة بدون تعقيد.. أبرز أسئلة ورقة الامتحان للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا لدوره في دعم طلاب الشعبة الأدبية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الفلسفة والمنطق، تشمل أهم المدارس الفكرية والفلاسفة، إلى جانب التدريبات التطبيقية على كيفية تحليل الأسئلة وصياغة الإجابات المنطقية.

المراجعة تسلط الضوء على النقاط الجدلية التي قد ترد في الامتحان، وتقدم تلخيصات مبسطة تسهل على الطالب ربط المفاهيم الفلسفية المعقدة، مع نماذج من الأسئلة المقالية والإجابات المتوقعة.

ويحرص ”الخليج 365” على تبسيط مادة الفلسفة والمنطق التي يعاني منها كثير من الطلاب، من خلال مراجعة مركزة تساعدهم على استيعاب المفاهيم وتحقيق التفوق.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2025 سيأتي من المنهج المقرر فقط، وبما يتماشى مع مواصفات الورقة الامتحانية الرسمية التي تراعي التدرج في مستوى الأسئلة، وتقيّم مهارات الفهم والاستيعاب لا الحفظ فقط.