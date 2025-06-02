شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض للملابس والسلع الغذائية بمدينة نصر بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، معرض " بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي تقيمه المحافظة لتوفير الملابس والسلع الغذائية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وفى السياق، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض قبل حلول العيد لضمان توافر كافة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية .

وأشار محافظة القاهرة، إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل المعارض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.



