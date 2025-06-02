شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام) وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

يُذكر أن العام الدراسى الجديد 2026 ينطلق يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية، ويستمر حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا.

ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.