شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة التاريخ النهائية.. 60 سؤالا دليلك للنجاح في امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة، تغطي جميع العصور المقررة من التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وتُبرز القضايا الرئيسية مثل الاحتلال والمقاومة والثورات.

تشمل المراجعة تسلسلًا زمنيًا واضحًا للأحداث، مع تدريبات تحليلية على الأسئلة المتوقعة، ونماذج إجابة توضح كيفية صياغة الموضوعات التاريخية بأسلوب منظم ودرجاته مرتفعة.

وتهدف هذه المراجعة إلى مساعدة الطلاب على الربط بين الأحداث وتوظيف المعلومات التاريخية بشكل ذكي أثناء الإجابة، بما يعزز فرصهم في التميز بالمادة.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.