شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لإعدادية الجيزة.. يؤدون اختبار الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، السبت 31 مايو الماضى وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو، وذك حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.

وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة:

- السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 1 يونيو 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الإثنين 2 يونيو 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 3 يونيو 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الأربعاء 4 يونيو 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى.

ونبه على ضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الأكمل.