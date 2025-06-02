شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل بالمولوتوف بكولورادو وإصابة 5 أشخاص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للهجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل بالمولوتوف فى كولورادو الأمريكية.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية فى كولورادو إصابة 5 أشخاص جراء هجوم بعبوة حارقة على مسيرة لرفع الوعي بشأن الرهائن فى قطاع غزة.

وأكدت الجالية اليهودية في كولورادو "نشعر بالأسى لإلقاء عبوة حارقة على المشاركين في مسيرة لرفع الوعي بشأن الرهائن".



المهاجم

وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة" الإرهاب ضد اليهود لا يتوقف فهو يحرق بالفعل شوارع أمريكا".

وأكد مراسل أكسيوس عن قنصل إسرائيل في لوس أنجلوس "نجمع التفاصيل حول الهجوم وهناك العديد من الضحايا".

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على المهاجم وهو ماسكا لزجاجات المولوتوف الحارقة.