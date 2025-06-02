شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل المديريات التعليمية عبر المواقع الإلكترونية لها بيانات الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، حيث يقوم ولى الأمر بكتابة بيانات ابنه من واقع شهادة الميلاد وبطاقة ولى الأمر بالنسبة للمربع السكنى ويتم اختيار 3 مدارس كرغبات لكل طفل متقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2026، كما أن ملء البيانات مسئولية ولى الأمر من حيث صحتها وتدقيقها.

وأكدت المديريات التعليمية على أنه يتم تسكين الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بعد انتهاء المدة المخصصة للتقديم وهى 30 يونيو الجارى، بحيث يتم اختيار الأطفال الأكبر سنا حسب الكثافة المتاحة فى فصول رياض الأطفال، ويتم تنسيق القبول إلكترونيا دون استثناء أحد كما يتم التنسيق بشكل شفاف دون محسوبية أو تفضيل طفل على أخر حيث أن معيار السن هو الأساس فى تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، كما أن أول تنسيق يتم بعد حصر أعداد الطلبة المتقدمين لرياض الأطفال وحصر الفراغات والقاعات سواء فى المدارس الجديدة أو الموجودة .

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأولوية للأطفال الأكبر سنا لأن الطفل الذى يصل عمره 5 سنوات فى 1 اكتوبر 2025، فى حالة عدم دخوله المدرسة فى العام الدراسى المقبل 2026، فلن يتمكن من التقدم للعام الدراسي الذى يليه 2027 لأن سنه سوف يكون وصل إلى 6 سنوات بالظبط وقانون التحريبيات حدد أخر سن للقبول 6 سنوات عدا يوم فى العام الدراسى المتقدم له الطفل.