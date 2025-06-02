شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وأشار المركز إلى أن الهزات الأرضية تم رصدها عند الساعة 18:51 بتوقيت UTC مساء الأحد على بعد 135 كلم إلى الجنوب الشرقى من مدينة أوبيهيرو الواقعة فى جزير هوكايدو، والتى يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 27 كيلومترا.



ولم ترد على الفور أى معلومات عن أى دمار أو سقوط ضحايا ومصابين بنتيجة الزلزال.