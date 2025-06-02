شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر قرب الجيزة ورئيس قسم الزلازل: ضعيفة وغير مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 02 يونيو 2025 01:29 ص
كشفت الدكتور شريف الهادى رئيس الشبكة القومية للزلازل ورئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك، تسجيل هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر شمال غرب الجيزة.
ولفت رئيس الشبكة القومية للزلازل ، لليوم السابع ، إلى أن الهزة ضعيفة ولا تذكر وغير محسوسة والمعهد لا يعلن عن الهزات الضعيفة الغير مؤثرة .
يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد ، سجلت يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :
تاريخ الحدوث : 2025/06/01
وقت الحدوث :
03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي
القوة :
3.33 درجة على مقياس ريختر
خط العرض
27.55 شمالا
خط الطول :
33.51 شرقا
العمق
10.16 كم
و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواحو الممتلكات.
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