شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر قرب الجيزة ورئيس قسم الزلازل: ضعيفة وغير مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتور شريف الهادى رئيس الشبكة القومية للزلازل ورئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك، تسجيل هزة أرضية بقوة 2.3 ريختر شمال غرب الجيزة.

ولفت رئيس الشبكة القومية للزلازل ، لليوم السابع ، إلى أن الهزة ضعيفة ولا تذكر وغير محسوسة والمعهد لا يعلن عن الهزات الضعيفة الغير مؤثرة .



يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد ، سجلت يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :



تاريخ الحدوث : 2025/06/01

وقت الحدوث :

03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي

القوة :

3.33 درجة على مقياس ريختر

خط العرض

27.55 شمالا



خط الطول :

33.51 شرقا

العمق

10.16 كم

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواحو الممتلكات.



