شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة2.31 يضرب الجيزة.. والهلال الأحمر المصري يطالب باتخاذ إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الهلال الأحمر المصرى، المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الزلازل، لافتا إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري قد رصدت هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة الجيزة، في تمام الساعة 8:10 مساء.

تتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات الهزة الأرضية، التي شعر بها سكان الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل خطة الطوارئ، مؤكدة أن الهزة بسيطة ونطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الزلازل.

ووجه الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين، وهي: تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط، متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري، لافتا إلى أن الوضع مستقر ولم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.