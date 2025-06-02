شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا فى هجوم على مركز تجارى بمدينة بولدر بولاية كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شبكة "أي بي سي" عن الشرطة الأمريكية وقوع ضحايا في هجوم على مركز بيرل ستريت التجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو. وأكد نائب مدير الإف بي آي "نحقق في حادث بولدر باعتباره عملا إرهابيا وعنفا متعمدا وسنخصص الموارد اللازمة"

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي" نجري تحقيقا كاملا بشأن هجوم إرهابي في بولدر بولاية كولورادو"

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