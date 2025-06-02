شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية يشعر بها سكان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزة أرضية طفيفة، وفقا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فى منشورات تؤكد شعورهم بهزة أرضية في مناطق متعددة من محافظة الجيزة.

أشار بعضهم إلى أن الزلزال كان "قويًا وملحوظًا"، فيما لم تصدر بعد أية بيانات رسمية بشأن تفاصيل الهزة من حيث القوة والعمق والموقع الدقيق.

والحديث، أن سكان محافظة الجيزة شعروا بهزة أرضية متوسطة الشدة، حيث أعلن مواطنون عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد أمس الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث : 2025/06/01

وقت الحدوث :

03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي

القوة :

3.33 درجة على مقياس ريختر

خط العرض

27.55 شمالا



خط الطول :

33.51 شرقا

العمق

10.16 كم

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.