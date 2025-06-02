شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب الضفة الغربية بسبب قصف الاحتلال العنيف على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن سكان الضفة المحتلة شعروا باهتزازات نتيجة القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وذكرت أن الاختلال شن عشرات الغارات المتتالية على القطاع خلال 15 دقيقة.

يذكرأن، أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم يعد لها منطق أو مبرر، مشيرا إلى أنها تعرض المدنيين في قطاع غزة للخطر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي - في تصريح صحفي - إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل هجماته ويؤجج دوامة الكراهية، مؤكدا أنه خيار خاطئ وغير مجدي.

وأشار إلى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي قبول وجود ضحايا مدنيين وعلى إسرائيل أن تفهم هذا.