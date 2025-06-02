شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة الجغرافيا.. مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سلسلة المراجعات التي يقدمها، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية متكاملة لمادة الجغرافيا، تتضمن شرحًا مبسطًا للمفاهيم الجغرافية والخرائط والبيانات، مع تدريبات مكثفة على تحليل الأسئلة.

وتركز المراجعة على الأسئلة العملية الخاصة بالخرائط وتفسير البيانات، كما تقدم تدريبات على طريقة كتابة الإجابة بأسلوب منظم، مع توضيح كيفية استخدام المصطلحات الجغرافية بدقة.

وتأتي هذه المراجعة في توقيت مثالي لمساعدة الطلاب على تنظيم المعلومات وتثبيتها، مع تقديم محتوى مختصر وفعال يُعدهم لاجتياز الامتحان بأفضل شكل ممكن.



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للاطلاع على باقي المراجعات النهائية والنماذج المقررة.. يمكنكم زيارة بوابة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي 2025 سيأتي من داخل المنهج المقرر بالكامل، مع التزام دقيق بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث عدد الأسئلة وتدرج مستويات الصعوبة، بما يُراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويقيس قدرتهم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.