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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 02 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 2 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:10  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء  9:24

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:34 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:04
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:22  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:35 م
وقت صلاة العشاء 9:04 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26  ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:56


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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