أخبار مصر

الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا 1/2
  • الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 01 يونيو 2025 11:22 م

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية.  متمنيًا استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا