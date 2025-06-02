شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "بيراميدز" والجماهير المصرية بالفوز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 11:22 م

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية. متمنيًا استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل.