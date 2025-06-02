شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن رابط التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى للعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رباط التقدم للصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026، حيث يتم التقدم للطفل مصرى الجنسية، ويتم كتابة الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد، ويمكن لأولياء الأمور الدخول على الرابط التالى، https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لرياض الاطفال للعام الدراسي المقبل كالتالى:

يبدأ أولياء الأمور الراغبين في تقديم المدارس التجريبي للعام الدراسى 2026 بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات بالتسجيل الالكتروني من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2025.



ـ التقديم إلكترونيا يكون عبر مواقع المديريات التعليمية وبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالى" https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

ـ سن تقديم المدارس التجريبي 2026 لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

ـ سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل من 6 حتى 9 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عند تقديم المدارس التجريبي 2026 ، عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها.

فور القبول المبدئي في تقديم المدارس التجريبي 2026 لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ دفع مصروفات المدارس الرسمية 2026.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس رابط تقديم المدارس التجريبي 2026 ، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبولومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.