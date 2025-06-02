شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين النيابة وبنك مصر لتقسيط المخالفات المرورية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

وقعت النيابة العامة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بالشراكة مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين.

وقد تضمن البروتوكول، الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلاً للنيابة العامة، وأحمد عيسى أبو حسين، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ممثلاً لبنك مصر الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر وذلك دون فوائد أو مصاريف إدارية، خلال شهر يونيو 2025 ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما اتفق الطرفان على تكرار المبادرة خلال شهر أغسطس 2025 ، بمناسبة بدء العام الدراسي وذلك بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيف أعبائها عن المواطنين في مثل هذه المناسبات .

وأضاف الطرفان أنه فيما يخص باقي أشهر العام، فقد تم الاتفاق على تطبيق نسبة مصاريف إدارية مخفضة على عمليات التقسيط المنفذة باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر. وفي ختام فعاليات التوقيع، صرح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة قد اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم هذه التجربة بالشراكة مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.