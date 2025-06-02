شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل إلكترونيًا لرياض الأطفال للعام الدراسي 2026 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء التسجيل إلكترونيًا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الجديد 2026/2025، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو وحتى يوم الإثنين الموافق 30 يوينو 2025.

وأوضحت أن التسجيل يتم إلكترونيًا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

‏https://www.gizaedu.net

وأشارت إلى أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد.

ونبهت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2025 إلكترونيًا بواسطة الموقع، على أن يتم إعلان التنسيق الأول شهر أغسطس القادم.