شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الصحى تستهدف تغطية أكثر من 12 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تستهدف المرحلة الثانية من المشروع توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل خمس محافظات جديدة، مع رفع كفاءة البنية التحتية وتكامل الخدمات مع مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت 6 محافظات استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن، في حين تستهدف المرحلة الثانية 5 محافظات جديدة هي: «دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا»، وذلك لتغطية ما يزيد عن 12.8 مليون مواطن، أي أكثر من ضعف عدد المستفيدين في المرحلة الأولى، رغم أن عدد المحافظات أقل.

وتابع: «المرحلة الثانية تمثل توسعًا كبيرًا في التغطية السكانية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية الشاملة».

تعزيز البنية التحتية: 65 مستشفى و10 آلاف سرير جديد

أشار المتحدث الرسمي إلى أن من أبرز ملامح هذه المرحلة، هي: «إضافة 65 مستشفى جديدة بإجمالي ما يقرب من 10,000 سرير، وتطوير 40 مستشفى قائم، وتأهيل 516 وحدة رعاية أولية»، وهو ما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين في المحافظات المستهدفة.

وكشف «عبد الغفار» أن تكلفة المرحلة الثانية تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي توجهه الدولة نحو قطاع الصحة، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن القومي والتنمية المستدامة.

تكامل مع «حياة كريمة» لتحقيق تنمية صحية شاملة



وأكد المتحدث الرسمي أن المرحلة الثانية تتكامل بشكل مباشر مع مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشمل المبادرة تطوير البنية الأساسية في الريف المصري، بما في ذلك: «الخدمات الصحية، والبنية التحتية الطبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين».

كما قال: وجود التأمين الصحي الشامل بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة في نفس المحافظات يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والتنموية.

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