شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 حالة بناء مخالف بمنطقة كفر نصار فى حى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 13 حالة بناء مخالف، عبارة عن أسوار وغرف ومنشآت في المهد، وذلك بمنطقة كفر نصار بالقطاع الشمالي في حي الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتصدي لمخالفات البناء وإزالتها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات، والإدارات المعنية، بالتصدي بكل قوة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

وأكد استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.



