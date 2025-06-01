شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الغردقة وتحديدا بمنطقة شمال غرب المدينة هزة أرضية وتحديدا على بعد 44 كيلو مترا شمال غرب.

وتلقي مركز الطوارى والسيطرة بالبحر الأحمر، إخطارا مساء اليوم الأحد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة 5.20 مساء اليوم الأحد يفيد بحدوث هزة أرضية، بمنطقة شمال غرب الغردقة على بعد 44 كيلومتر شمال غرب مدينة الغردقة بدرجة مقياس ريختر 3.33.

واكد مركز الطوارئ أن غرقة عمليات المحافظة لم تسجل أي بلاغات عن أي خسائر.



وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :



تاريخ الحدوث : 2025/06/01



وقت الحدوث :



03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي



القوة :



3.33 درجة على مقياس ريختر



خط العرض

27.55 شمالا

خط الطول :

33.51 شرقا



العمق

10.16 كم



و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.