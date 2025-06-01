شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى محافظات مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وكشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن غرة شهر ذي الحجة 1446هـ يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ يوم الجمعة 2025/6/6.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى: