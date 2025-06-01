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زلزال على بعد 44 كيلو متر شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر

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زلزال على بعد 44 كيلو متر شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 01 يونيو 2025 09:31 م

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث : 2025/06/01

وقت الحدوث :

03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي

القوة :

3.33 درجة على مقياس ريختر

خط العرض
27.55 شمالا


خط الطول :

33.51 شرقا

العمق

10.16 كم

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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