شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال على بعد 44 كيلو متر شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 09:31 م

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث : 2025/06/01

وقت الحدوث :

03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي

القوة :

3.33 درجة على مقياس ريختر

خط العرض

27.55 شمالا



خط الطول :

33.51 شرقا

العمق

10.16 كم

و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.



