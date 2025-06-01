شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال على بعد 44 كيلو متر شمال غرب الغردقة بقوة 3.3 ريختر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 01 يونيو 2025 09:31 م
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأحد الموافق 2025/06/01 هزة أرضية على بعد 44 كيلومتر شمال غرب الغردقة وكانت بياناتها كالتالي :
تاريخ الحدوث : 2025/06/01
وقت الحدوث :
03:08:30 مساء بالتوقيت المحلي
القوة :
3.33 درجة على مقياس ريختر
خط العرض
27.55 شمالا
خط الطول :
33.51 شرقا
العمق
10.16 كم
و لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.
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