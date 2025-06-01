شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ الاستماع للجنة من الآثار حول الحفر والأنفاق أسفل قصر ثقافة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت نيابة الأقصر الاستماع لأقوال لجنة من آثار الأقصر، والتى فحصت موقع الاشتباه فى التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة المساكن فى وسط مدينة الأقصر، لمعرفة التفاصيل الكاملة لموقع الحفر أسفل قصر الثقافة والمنطقة المحيطة به، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار بعمق 5 أمتار ووجود نفق أسفل الأرض بطول 9 أمتار.

عاينت اللجنة المشكلة من آثار الأقصر موقع الحفر يوم السبت بعد استدعاؤها من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر الذى تواجد فى موقع الحادث ليلة وزير الوزير، وفى اليوم الثانى مساء اليوم الأحد، قامت اللجنة بالمعاينة للمرة الثانية وتبين أن الحفر عبارة عن حفرة مربعة فى آخر غرفة فى قصر الثقافة بعمق 5 أمتار ونفق أرضى بطول يصل لـ9 أمتار، واستمتع النيابة لأقوال فريق اللجنة من منطقة آثار الأقصر والتى أكدت بأن تلك المواصفات تعتبر واقعة تنقيب عن الآثار.

كان قد انفرد ”الخليج 365” بنشر خبر وتفاصيل واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار أسفل شقة تابعة لفرع ثقافة الأقصر فى منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، قبل 24 ساعة من زيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد قصرى ثقافة الأقصر والطفل بمدينة الأقصر والذى يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعلى أثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى السابق، والمدير العام الحالى للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولى الإدارة الهندسية، والمكتب الفنى، والصيانة، إلى جانب مديرى قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفورى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

كما انفرد ”الخليج 365” ظهر أمس السبت، بنشر أول تفاصيل عن الواقعة، حيث نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، فى إحباط محاولة أحد المقاولين بالتنقيب عن الآثار عبر أنفاق تم حفرها أسفل عدد من منازل منطقة أبو الجود فى وسط مدينة الأقصر، حيث تم العثور على حفرة مربعة الشكل أسفل أحد الشقق التابعة لفرع ثقافة الأقصر خلال تشطيبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى ضبط المتهمين فى حفر الأنفاق أسفل المنازل لاتخاذ اللازم بحقهم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إخطاراً من اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، يفيد بعثور موظفى فرع ثقافة الأقصر داخل إحدى الشقق فى عمارات إسكان أبو الجود على حفرة مربعة فى إحدى الغرف، وذلك لدى ترك الشقة لأحد المقاولين لتشطيبها مؤخراً، وتبين إنه كان يقوم بعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل ذلك العقار والمنازل المجاورة، وانتقل لموقع الحادث محافظ الأقصر والقيادات الأمنية، وتقرر غلق الحفرة والبحث عن المقاول لضبطه والتحقيق معه.