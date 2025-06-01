شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية شمال غرب مدينة الغردقة دون حدوث أى خسائر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة الغردقة وتحديدا بمنطقة شمال غرب المدينة هزة أرضية وتحديدا على بعد 44 كيلو مترا شمال غرب.

كان تلقي مركز الطوارى والسيطرة بالبحر الأحمر، إخطارا مساء اليوم الأحد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الساعة 5.20 مساء اليوم الأحد يفيد بحدوث هزة أرضية، بمنطقة شمال غرب الغردقة على بعد 44 كيلومتر شمال غرب مدينة الغردقة بدرجة مقياس ريختر 3.33.

واكد مركز الطوارئ أن غرقة عمليات المحافظة لم تسجل أي بلاغات عن أي خسائر.



