شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للوالدين.. وزارة الأوقاف تدعو أبناء الأمة لبرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للوالِدَيْنِ فى الأول من يونيو من كل عام، الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢م، تقديرًا للدور المحورى الذى يقوم به الوالِدَانِ فى تربية الأبناء وتنشئتهم، وباعتبارهما الدعامة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، والركيزة الأساسية فى تشكيل القيم والهوية وتحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية فى احتفائها بهذا اليوم أهمية تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للوالِدَيْنِ فى المجتمع، والاستثمار فى برامج التربية الإيجابية لهما، والاعتراف بأهمية دور الوالِدَيْنِ فى تنشئة الأطفال، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى والاقتصادى للأسر، وإن هذه المناسبة فرصة عظيمة لإبراز مكانة الوالِدَيْنِ فى المجتمعات، وتسليط الضوء على دورهم الحيوى فى تنشئة الأبناء تنشئة سليمة قائمة على المسؤولية، والرحمة، والاحترام.

وتابعت: تذكير المجتمعات بأهمية تعزيز السياسات والبرامج التى تدعم الأسر والوالِدَيْنِ، وتساعدهم على أداء أدوارهم فى بيئات آمنة وصحية ومستقرة، كما تُعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات التى يواجهها الوالِدَانِ، والتأكيد على أن بر الوالِدَيْنِ واجب دينى وطريق إلى الجنة.

وفى هذه الذكرى الكريمة، دعت وزارة الأوقاف جميع أبناء الأمة إلى الاهتمام بالوالِدَيْنِ وبِرِّهما؛ فهما جنة الإنسان أو ناره، وأن تكون علاقة الابن مع والديه قائمة على البر والإحسان والإجلال، حيث وصّى الله تعالى الأبناء ببر الوالدين، والإحسان إليهما فى قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، ما يعنى أنه أمر إلهى محتم وواجب النفاذ، كما تنادى الوزارة بضرورة تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير للوالدين، وربط الجيل الجديد بقيم الوفاء والبِرّ التى تُسهم فى بناء إنسان متوازن قادر على العطاء والانتماء.

واختتمت: نسأل الله العلى القدير أن يجعلنا من البارين بوالدينا، فى حياتهم وبعد مماتهم، وأن يمن عليهم وعلينا بالرضا والمغفرة.