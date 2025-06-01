شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس زويلة الأثرية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 08:32 م

تحتفل، الآن، كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وبحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري، بعنوان "قناة سيزو ستريس".

وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم "حالة الحديد"، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري القديسة العذراء مريم ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.



