شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم ندوة “الوعي العلمي” ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” والان مع تفاصيل الخبر

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، الندوة الرابعة ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تُعقد في إطار تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي.

وجاءت الندوة تحت عنوان “الوعي العلمي”، واستضافت الأستاذ الدكتور حاتم العبد - مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، حيث تناول خلالها موضوع الكتابة العلمية في مجال العلوم القانونية، مقدماً دراسة تحليلية حول الإشكالية البحثية في هذا المجال.

أقيمت الندوة بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشهدت مشاركة فعّالة من عدد (70) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم التكوين العلمي المستمر، ورفع الوعي البحثي القانوني لدى أعضائها.

يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في المساهمة في بناء الإنسان المصري، عبر تنمية المهارات العلمية والبحثية لمستشاريها، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.