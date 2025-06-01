شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولي تعقد ملتقى للتضامن مع فلسطين الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، مساء اليوم الأحد، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى، التى تبدأ فعالياتها صباح غد الاثنين، بقصر الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلون عن 180 دولة حول العالم "أعضاء المنظمة"، من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال..كما يلقى الوزير جبران كلمة" المجموعة العربية "،فى الجلسة العامة، خلال فعاليات "المؤتمر الدولي"..

واتفق المجتمعون فى هذا الاجتماع العربى التنسيقى السنوى الذى دعا إليه فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التى تخص رئاسة المجموعة العربية فى المؤتمر الدولى، وإلقاء كلمة بإسمها فى الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية، والتنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة، المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة.

كما اتفق المشاركون فى الاجتماع على عقد ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين، ودعم صندوق التشغيل الفلسطينى، وذلك مساء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بقصر الأمم المتحدة، وكذلك على دعم القرار المعتمد من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بانتقال فلسطين فى "المنظمة" من حركة تحرر وطنى إلى دولة مراقبة، والذى يمنح فلسطين المشاركة الكاملة فى هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.