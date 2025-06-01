شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل وزير خارجية جامبيا لتعزيز التعاون في القطاع الصحي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مامادو تانجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي، والاتفاق على آليات تستهدف نقل الخبرات المصرية بالمجال الصحي لدولة جامبيا الشقيقة.

استهل الوزيران لقائهما بتبادل الترحيب والثناء على جهود الدولتين (مصر – جامبيا) في تبني استراتيجيات متطورة للارتقاء بأنظمتهما الصحية، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري، بما يُسهم في تقديم خدمات طبية ذات جودة لشعبيهما.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين بحثا التعاون بفرص الاستثمار الصحية بالبلدين، والتوسع بملف تصنيع الأدوية، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، إنجازات الدولة المصرية بالملف الدوائي، مشددًا على أن مصر غنية بالكوادر وقدرات البشرية إلى جانب مهارات التصنيع.

واستكمل أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اللقاء بإرسال وفد مصري إلى دولة جامبيا لتحديد الاحتياجات الصحية والطبية لجامبيا لمواءمة التعاون المستقبلي في ضوء احتياجاتها، كما اتفق الجانبين على التوسع في برامج التدريب لفرق دولة جامبيا من ممارسي الرعاية الصحية في مصر، فضلًا عن تعزيز الالتزامات المشتركة تجاه التغطية الصحية الشاملة والوصول العادل إلى الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة دعا وفد دولة جامبيا لزيارة عدد من المنشآت الصحية المصرية، للتعرف على سير العمل داخل المنظومة الصحية المصرية، والاطلاع على أعمال التطوير والإنجازات التي يشهدها النظام الصحي المصري، فيما أكد الجانب الجامبي، أن المنظومة الصحية المصرية تشهد ارتقاءًا وتطورًا حقيقيًا.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب دولة جامبيا، السيد حبيب جارا السكرتير الدائم الثاني بوزارة خارجية جامبيا، والسيد حاتم رسلان سفير دولة جامبيا لدى مصر، والسيدة رحاب حبيب مسؤول العلاقات العامة بسفارة جامبيا.