شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والشباب ومحافظ القاهرة في ماراثون الدراجات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر خليل - محافظ القاهرة، أكثر من خمسة آلاف شاب في فعاليات ماراثون الدراجات المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الماراثون الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة في إطار احتفالاتها بثورة ٣٠ يونيو، وتزامنًا مع اليوم العالمي للدراجات.

بدأ الماراثون من أمام "هيئة الرقابة الإدارية" بالعاصمة، مرورًا بطريق الحي الحكومي، وانتهى أمام مول بيراميدز في نهاية طريق R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من محبي رياضة ركوب الدراجات، من الهواة والمجموعات الرياضية. ويهدف الماراثون إلى نشر الوعي بالفوائد الرياضية والصحية والاجتماعية لاستخدام الدراجة كوسيلة تنقل وترفيه، فضلاً عن تسليط الضوء على أهميتها كخيار صديق للبيئة، ودورها في تعزيز صحة الأطفال والشباب، وتحقيق التفاعل المجتمعي، وتشجيع أنماط الحياة الصحية النشطة.

وقد أعرب وزير الأوقاف عن شكره لوزير الشباب والرياضة على الدعوة الكريمة للمشاركة بهذا الماراثون احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ من يونيو واليوم العالمي للدراجات.







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