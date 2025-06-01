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وزيرا الأوقاف والشباب ومحافظ القاهرة في ماراثون الدراجات بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - شارك كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر خليل - محافظ القاهرة، أكثر من خمسة آلاف شاب في فعاليات ماراثون الدراجات المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الماراثون الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة في إطار احتفالاتها بثورة ٣٠ يونيو، وتزامنًا مع اليوم العالمي للدراجات.

بدأ الماراثون من أمام "هيئة الرقابة الإدارية" بالعاصمة، مرورًا بطريق الحي الحكومي، وانتهى أمام مول بيراميدز في نهاية طريق R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من محبي ركوب الدراجات، من الهواة والمجموعات . ويهدف الماراثون إلى نشر الوعي بالفوائد الرياضية والصحية والاجتماعية لاستخدام الدراجة كوسيلة تنقل وترفيه، فضلاً عن تسليط الضوء على أهميتها كخيار صديق للبيئة، ودورها في تعزيز صحة الأطفال والشباب، وتحقيق التفاعل المجتمعي، وتشجيع أنماط الحياة الصحية النشطة.

وقد أعرب وزير الأوقاف عن شكره لوزير الشباب والرياضة على الدعوة الكريمة للمشاركة بهذا الماراثون احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ من يونيو واليوم العالمي للدراجات.

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ماراثون
ماراثون

 

وزير الشباب والأوقاف
وزير الشباب والأوقاف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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